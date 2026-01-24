Torna il 9 maggio al Ridolfi di Firenze il Pegaso Meeting di atletica leggera

FIRENZE – Dopo l’edizione del 23 luglio scorso, nobilitata dalla presenza del campione di casa Leonardo Fabbri – che due mesi più tardi avrebbe conquistato la medaglia di bronzo nel lancio del peso ai Mondiali di Tokyo – il Pegaso Meeting di atletica leggera tornerà allo stadio Ridolfi di Firenze il 9 maggio.

Gli organizzatori dell’Atletica Firenze Marathon hanno già definito il programma della manifestazione, confermata nel calendario del Challenger Continental Tour: 100, 400, 110 ostacoli, salto in lungo e lancio del peso in campo maschile; 100, 400, 1500 salto con l’asta, salto in lungo e lancio del martello in campo femminile.

Con il Pegaso Meeting, lo stadio Ridolfi conferma il suo ruolo centrale nella crescita dell’atletica italiana. L’impianto, l’unico in Italia destinato esclusivamente all’atletica leggera, ha ospitato in passato due edizioni del Golden Gala, unica tappa italiana della Diamond League, il più importante circuito internazionale dell’atletica leggera. Quest’anno inoltre, gli atleti azzurri impegnati al meeting torneranno al Ridolfi il 25 e il 26 luglio per l’edizione numero 116 dei Campionati Italiani Assoluti, che il Consiglio Federale della Fidal ha assegnato a Firenze.

Il Pegaso Meeting è alla sua seconda edizione fiorentina, ma ha una tradizione che risale al 2003. La manifestazione, infatti, affonda le proprie radici a Castiglione della Pescaia dove l’Atletica Castiglionese ed Elisabetta Artuso, ancora oggi direttrice della manifestazione e allora anche azzurra del mezzofondo, diedero vita alla prima edizione di quello che ai tempi si chiamava Grifone Meeting.

Il Grifone è rimasto di livello nazionale fino al 2013. Nel 2014 è diventato meeting internazionale, crescendo ogni anno per importanza e visibilità, fino a entrare nel circuito Challenger di European Athletics. L’evoluzione della manifestazione, entrata nella top 100 della graduatoria di World Athletics per risultati tecnici, ha portato al trasferimento prima a Grosseto (2022-2023), poi ad Asti (2024) e infine a Firenze, dove ha assunto l’attuale denominazione nel 2025.

Nel corso della sua storia, sono scesi in pista o in pedana molte star assolute dell’atletica internazionale, a partire dai fiorentini Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino, dal toscano d’adozione Andy Diaz, campione mondiale indoor nel salto triplo, e dalla campionessa olimpica dei 400 metri Marileidy Paulino. Con loro, numerosi atleti che hanno raggiunto la finale ai giochi olimpici o ai campionati mondiali.

Questi i record del meeting per le gare in programma

Uomini. 100 metri: 10”10 Emmanuel Eseme (Camerun) 2024; 400: 45”52 Benjamin Vedel (Danimarca) 2022; 800: 1’53”50 Aaron Kenei (Kenya) 2024; 110 hs: 13”97 Denis Favaro (Italia) 2003; lungo: 7,94 Reynold Banigo (Gran Bretagna) 2022; peso: 22,91 Leonardo Fabbri (Italia) 2024.

Donne: Donne. 100 metri: 11”33 Lorene Bazolo (Germania) 2023; 400: 51”30 Marileidy Paulino (Repubblica Dominicana) 2021; 1500: 4’04”65 Netsanet Desta (Etiopia) 2022; asta: 4,51 Lene Retzius (Norvegia) 2022; lungo: 6,58 Larissa Iapichino (Italia) 2022; martello: 70,56 Sara Fantini (Italia) 2020.