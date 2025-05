Ultima di stagione al Franchi con il Bologna, Palladino: “Fino all’ultimo lotteremo per l’Europa”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – C’è il Bologna dell’ex Italiano, che in settimana ha vinto la Coppa Italia battendo il Milan, sulla strada della Fiorentina che cerca l’Europa negli ultimi 180 minuti di stagione.

Difficile, ma non impossibile, almeno per la matematica.

“Il gruppo è molto unito, solido e sano – ha detto Palladino presentando il match – C’è ancora la possibilità di entrare nelle coppe e lo faremo fino all’ultimo secondo di questa stagione. Le riflessioni vanno sempre fatte, anche dopo le vittorie. Io non sono stato chiamato in causa, e questa settimana mi sono occupato di recuperare tutte le energie fisiche e mentali del mio gruppo. Sicuramente i ragazzi sono fortemente motivati per la sfida contro il Bologna”.

“Abbiamo fatto un percorso tutti quanti insieme – spiega il mister – L’uscita in Conference è stata una mazzata, anche la sconfitta contro il Venezia, ma non il momento di abbattersi, è il momento di reagire. C’è amarezza, Volevamo arrivare in fondo e non ci siamo riusciti. Il nostro obiettivo resta riuscire ad entrare in Europa e faremo di tutto per farlo”.

“Faccio i complimenti al Bologna e a tutta la società – dice parlando dell’avversaria – Speravamo di arrivare con un altro entusiasmo a questa partita. Dovremo tirare fuori il massimo, servirà una carica agonistica importante per imporci in campo contro una squadra in questo momento gasata dalla vittoria della Coppa Italia”.

“I tifosi? – conclude – Non possiamo che ringraziarli, ci sono stati sempre vicini, anche nei momenti di difficoltà. Vediamo dove arriviamo a fine stagione. A fine anno ci siederemo insieme alla società per fare tutte le valutazioni del caso e per crescere ulteriormente”.