12.5 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Verso Euro 2032, al Franchi la visita dei delegati Uefa e Figc

L’incontro segue il vertice dello scorso novembre a Nyon e serve a tarare gli interventi tecnici sulla base degli standard per gli stadi d'eccellenza

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Verso Euro 2032, al Franchi la visita dei delegati Uefa e Figc (foto Comune di Firenze)
1 ' di lettura

FIRENZE – Il sogno di portare gli Europei del 2032 a Firenze passa dai cantieri di Campo di Marte. Ieri mattina (17 febbraio) i massimi vertici di Uefa e Figc sono sbarcati allo stadio Artemio Franchi per un sopralluogo tecnico che sa di esame di riparazione per la città.

La posta in palio è altissima: confermare Firenze nel lotto delle sedi italiane che ospiteranno la rassegna continentale. A guidare la delegazione internazionale c’erano Martin Kallen, ceo di Uefa Events, e Michele Uva, mentre per la Federcalcio erano presenti Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri. Ad accoglierli, tra le gru e le impalcature che stanno ridisegnando il volto del monumento di Nervi, la sindaca Sara Funaro insieme all’assessora allo sport Letizia Perini e ai rappresentanti della Fiorentina.

Il sopralluogo non è stato una semplice visita di cortesia. Gli ispettori hanno setacciato il cantiere, verificando palmo a palmo l’avanzamento dei lavori e la logistica delle aree limitrofe. L’incontro segue il vertice dello scorso novembre a Nyon e serve a tarare gli interventi tecnici sulla base degli standard rigidissimi imposti dall’Uefa per gli stadi di eccellenza. Palazzo Vecchio ha fatto sapere che il dialogo resterà serrato nei prossimi mesi: la tabella di marcia è serratissima e non ammette errori, dato che il dossier definitivo per la candidatura di Firenze dovrà essere presentato ufficialmente entro la fine di luglio 2026.

La sfida è quella di trasformare uno stadio storico, vincolato e complesso, in una struttura moderna, sicura e funzionale senza tradirne l’anima architettonica. La presenza dei delegati Uefa conferma che Firenze resta un punto fermo nelle strategie della Figc, ma i tempi dei lavori restano il vero nervo scoperto dell’intera operazione. Il “Franchi” deve correre contro il tempo per non farsi trovare impreparato all’appuntamento con la storia, in una partita dove la burocrazia e la velocità dei cantieri valgono quanto un gol decisivo in finale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.5 ° C
13.2 °
11.8 °
65 %
2.6kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1444)ultimora (1270)sport (73)Eurofocus (53)demografica (48)vigili del fuoco (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati