Verso Euro 2032, al Franchi la visita dei delegati Uefa e Figc

FIRENZE – Il sogno di portare gli Europei del 2032 a Firenze passa dai cantieri di Campo di Marte. Ieri mattina (17 febbraio) i massimi vertici di Uefa e Figc sono sbarcati allo stadio Artemio Franchi per un sopralluogo tecnico che sa di esame di riparazione per la città.

La posta in palio è altissima: confermare Firenze nel lotto delle sedi italiane che ospiteranno la rassegna continentale. A guidare la delegazione internazionale c’erano Martin Kallen, ceo di Uefa Events, e Michele Uva, mentre per la Federcalcio erano presenti Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri. Ad accoglierli, tra le gru e le impalcature che stanno ridisegnando il volto del monumento di Nervi, la sindaca Sara Funaro insieme all’assessora allo sport Letizia Perini e ai rappresentanti della Fiorentina.

Il sopralluogo non è stato una semplice visita di cortesia. Gli ispettori hanno setacciato il cantiere, verificando palmo a palmo l’avanzamento dei lavori e la logistica delle aree limitrofe. L’incontro segue il vertice dello scorso novembre a Nyon e serve a tarare gli interventi tecnici sulla base degli standard rigidissimi imposti dall’Uefa per gli stadi di eccellenza. Palazzo Vecchio ha fatto sapere che il dialogo resterà serrato nei prossimi mesi: la tabella di marcia è serratissima e non ammette errori, dato che il dossier definitivo per la candidatura di Firenze dovrà essere presentato ufficialmente entro la fine di luglio 2026.

La sfida è quella di trasformare uno stadio storico, vincolato e complesso, in una struttura moderna, sicura e funzionale senza tradirne l’anima architettonica. La presenza dei delegati Uefa conferma che Firenze resta un punto fermo nelle strategie della Figc, ma i tempi dei lavori restano il vero nervo scoperto dell’intera operazione. Il “Franchi” deve correre contro il tempo per non farsi trovare impreparato all’appuntamento con la storia, in una partita dove la burocrazia e la velocità dei cantieri valgono quanto un gol decisivo in finale.