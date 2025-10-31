20.5 C
Alberi pericolanti e auto bloccate: superlavoro dei vigili del fuoco per il maltempo a Grosseto

Salvate tre persone a bordo di un'auto rimasta ferma per l'acqua alta che ha danneggiato il motore. Paura per una pianta inclinata sulla strada

Cronaca
REDAZIONE
Alberi pericolanti e auto bloccate: superlavoro dei vigili del fuoco per il maltempo a Grosseto (foto vigili del fuoco)
GROSSETO – Il maltempo di ieri (30 ottobre) ha interessato anche la Maremma. 

A causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle ultime ore, i vigili del fuoco sono stati impegnate in numerosi interventi legati a infiltrazioni d’acqua, allagamenti e situazioni di criticità viaria.

In via Emilia a Grosseto un’auto con tre persone a bordo è rimasta bloccata a seguito del guasto del motore causato dall’acqua alta. Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per mettere in sicurezza i passeggeri e il mezzo, senza conseguenze per le persone.

Le squadre hanno continuato a operare sul territorio comunale per prosciugamenti e verifiche di sicurezza.

Nel pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del comando di Grosseto è intervenuta in via Topazio, a Grosseto, per la messa in sicurezza di un pino reso pericolante probabilmente in seguito all’urto da parte di un mezzo pesante.

A causa dell’impatto, l’albero presentava una marcata inclinazione e il rischio concreto di caduta, costituendo un pericolo sia per la pubblica incolumità sia per la viabilità della zona.

I vigili del fuoco sotto una pioggia battente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche di sicurezza e in accordo con le autorità competenti, hanno iniziato le operazioni abbattimento controllato della grossa pianta, eliminando così la situazione di potenziale pericolo.

Sul posto polizia municipale di Grosseto per la regolazione del traffico durante le operazioni di abbattimento.

© Riproduzione riservata

