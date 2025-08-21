Bloccati nel sottopasso allagato, salvati dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Restano bloccati in un sottopasso, salvati dai vigili del fuoco.

È successo ieri sera in viale Sonnino a Grosseto, allagato a causa delle forti precipitazioni, motivo per il quale una macchina con un adulto e degli adolescenti all’interno è rimasta bloccata. La squadra giunta sul posto ha provveduto, in sicurezza, ad estrarre tutti gli occupanti dall’autovettura e portarli in zona sicura per poi provvedere alla rimozione del mezzo per liberare la carreggiata . Sul posto anche la polizia municipale di Grosseto

Altro personale dei vigili del fuoco è intervenuto in località Querce Secca (tra Grosseto e Marina di Grosseto) e nella zona costiera per la rimozione di alberi abbattuti.

Sempre nella zona costiera della provincia grossetana, si segnalano anche incendi di quadri elettrici.

Segnalati la caduta di alberi che hanno ostruito alcune sedi stradali nel comune di Castiglione della Pescaia in località Le Strette e Macchiascandona e allagamenti in edifici ed abitazioni private a Follonica.

Anche in mattinata sono continuate ad arrivare chiamate di soccorso per danni d’acqua ed ostacoli alla viabilità dovuti alle raffiche di vento della notte scorsa alla sala operativa dei vigili del fuoco di Grosseto. Circa 50 gli interventi effettuati sulla provincia di Grosseto per danni e problemi causati dal maltempo. Non si registrano persone coinvolte in eventi importanti, ma emergenze legate alla viabilità pubblica, alla stabilità di parti di edifici a causa di infiltrazioni ed allagamenti. In prima fila per il maltempo anche la Croce Rossa Italiana che ha attivato una squadra per monitorare i sottopassi di Alberese, e durante i controlli i volontari sono intervenuti per soccorrere due automobili rimaste bloccate. Successivamente, su richiesta della Provincia di Grosseto, un’altra squadra è intervenuta con un’idrovora per collaborare allo svuotamento del sottopasso di Alberese Nord, consentendo così di liberare gli automobilisti rimasti isolati.