Bloccati nel sottopasso allagato, salvati dai vigili del fuoco

GROSSETO – Restano bloccati in un sottopasso, salvati dai vigili del fuoco.
È successo ieri sera in viale Sonnino a Grosseto, allagato a causa delle forti precipitazioni, motivo per il quale una macchina con un adulto e degli adolescenti all’interno è rimasta bloccata. La squadra giunta sul posto ha provveduto, in sicurezza, ad estrarre tutti gli occupanti dall’autovettura e portarli in zona sicura per poi provvedere alla rimozione del mezzo per liberare la carreggiata . Sul posto anche la polizia municipale di Grosseto
Altro personale dei vigili del fuoco è intervenuto in località Querce Secca (tra Grosseto e Marina di Grosseto) e nella zona costiera per la rimozione di alberi abbattuti.
Sempre nella zona costiera della provincia grossetana, si segnalano anche incendi di quadri elettrici.
Anche in mattinata sono continuate ad arrivare chiamate di soccorso per danni d’acqua ed ostacoli alla viabilità dovuti alle raffiche di vento della notte scorsa alla sala operativa dei vigili del fuoco di Grosseto. Circa 50 gli interventi effettuati sulla provincia di Grosseto per danni e problemi causati dal maltempo.
Non si registrano persone coinvolte in eventi importanti, ma emergenze legate alla viabilità pubblica, alla stabilità di parti di edifici a causa di infiltrazioni ed allagamenti.