Maltempo in Maremma, esonda un torrente: strade allagate e automobilisti in difficoltà

CIVITELLA PAGANICO – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio sul Grossetano, causando l’esondazione del torrente Gretano e creando gravi disagi alla viabilità e nelle aree abitate di Civitella Paganico. I temporali, molto intensi, hanno fatto straripare il corso d’acqua, provocando l’allagamento della strada statale 223 Siena-Grosseto” (tratto di Paganico) tra il chilometro 19 e il 21 in direzione Paganico.

Sul posto operano vigili del fuoco e squadre Anas, intervenute con 22 unità e sei mezzi, incluso un mezzo anfibio, per soccorrere automobilisti in difficoltà e gestire le situazioni di pericolo. Il mezzo anfibio ha recuperato almeno un motociclista e un automobilista, mentre due persone sono state evacuate. Anche una persona risultava dispersa inizialmente, ma è stata successivamente rintracciata in buone condizioni.

Numerose strade secondarie risultano inagibili per l’acqua, mentre alcune aree sono state completamente allagate. Il Comune di Civitella Paganico ha emesso più avvisi invitando a “massima prudenza” e a evitare spostamenti non strettamente necessari.

Tra le vie segnalate come allagate ci sono via degli Orti, via della Provincia, via Malevolti, via Bartolo di Fredi; chiuse invece via Circondaria Nord, via della Stazione, strada di Pietratonda e la rotonda di strada del Tollero.

I vigili del fuoco stanno impiegando anche unità specialistiche per il rischio acquatico (Modulo Mocra) e sommozzatori provenienti da Firenze, per affrontare situazioni in cui l’acqua ha raggiunto livelli tali da compromettere la sicurezza dei mezzi.

Ik torrente Gretano, lungo circa 27 chilometri e che attraversa il territorio tra Roccastrada e Civitella Paganico prima di affluire nell’Ombrone, è noto per il regime torrentizio, il che rende certe zone particolarmente sensibili agli eventi di pioggia intensa.