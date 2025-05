Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA MARITTIMA – Dramma nel pomeriggio al Lago dell’Accesa nel comune di Massa Marittima.

Un giovane di soli 18 anni, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è annegato. L’incidente si è verificato poco prima delle 16,30.

Per i soccorsi sul posto sono intervenuta l’ambulanza dell’Anpas di Massa Marittima ed è stato anche fatto sollevare l’elicottero Pegaso. Il personale sanitario, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso.