Paura a Porto Ercole per l’incendio ai bordi della strada panoramica

MONTE ARGENTARIO – Momenti di apprensione oggi pomeriggio (9 agosto) a Porto Ercole, dove intorno alle 13,30 un incendio è divampato lungo la strada panoramica, propagandosi rapidamente in direzione di Forte Filippo e avvicinandosi all’abitato.

La sala operativa provinciale della Regione Toscana ha attivato con urgenza numerose squadre del volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione Comuni Colline Metallifere. Sul posto è intervenuto anche un direttore delle operazioni dell’Organizzazione regionale Aib, che sta coordinando il lavoro a terra e gli sganci mirati di un elicottero antincendio sulle aree più critiche del fronte di fiamma.

Il vento ha inizialmente favorito l’avanzata del rogo, alimentando il timore che potessero essere coinvolte alcune abitazioni. Grazie al tempestivo e intenso lavoro delle squadre impegnate, la situazione è però in fase di miglioramento.

Presenti anche i vigili del fuoco, che presidiano le case più vicine alla zona dell’incendio e garantiscono il rifornimento idrico dei mezzi antincendio.

Grazie all’intervento tempestivo l’incendio è stato contenuto in poco più di 2,5 ettari. Nel pomeriggio sono iniziate le operazioni di bonifica.