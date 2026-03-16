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Raddoppio della Siena – Grosseto a Civitella Paganico, sopralluogo di Giani: sarà pronto nel 2027

Il governatore: "Si tratta di una delle innovazioni infrastrutturali più importanti della Toscana per collegare il sud con Siena.e Firenze"

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Raddoppio della Siena - Grosseto a Civitella Paganico, sopralluogo di Giani: sarà pronto nel 2027 (foto Toscana Notizie)
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CIVITELLA PAGANICO – Il presidente della Regione Eugenio Giani ha effettuato un sopralluogo ieri mattina (15 marzo) nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, per verificare l’avanzamento dei lavori funzionali al raddoppio della carreggiata della strada statale 223 Siena – Grosseto. Un intervento atteso e strategico per migliorare sicurezza, collegamenti e sviluppo del territorio, rafforzando un’infrastruttura fondamentale per la mobilità regionale e non solo.

“Proseguono i lavori – ha dichiarato Giani – per una delle innovazioni infrastrutturali più importanti della Toscana: la costruzione delle quattro corsie, pronte a fine 2027, che consentiranno di collegare la parte più meridionale della regione con Siena e poi con Firenze con un opera moderna e pensata per una viabilità più scorrevole”.

© Riproduzione riservata

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