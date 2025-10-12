9.8 C
Firenze
domenica 12 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Si perde nella fitta vegetazione, recuperato dai vigili del fuoco

Un quattordicenne rientrando da una battuta di pesca aveva probabilmente perso l’orientamento nella zona di Magliano in Toscana

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
vigili del fuoco Borgo San Lorenzo
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MAGLIANO IN TOSCANA – Giovane si perde nella fitta vegetazione, recuperato da un intervento dei vigili del fuoco. 

Due squadre, una del distaccamento di Orbetello ed una del distaccamento volontario di Manciano hanno operato per recuperare un quattordicenne che, rientrando da una battuta di pesca, aveva probabilmente perso l’orientamento all’interno della macchia nella zona di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana.

L’allarme è stato dato dai carabinieri, presenti sul posto e partecipanti alle ricerche e dal padre del ragazzo che, non vedendolo rientrare a casa, si è recato nel posto dove solitamente andava a pescare non trovando traccia di lui. La fitta vegetazione e l’assenza di luce, hanno reso particolarmente difficoltose le operazioni benché le squadre fossero già in contatto con il ragazzo il quale, nonostante la comprensibile apprensione dichiarasse di stare bene. le squadre dei vigili del fuoco hanno quindi creato un varco nella vegetazione al fine di raggiungerlo e, grazie anche alla collaborazione di un cacciatore del posto, lo hanno accompagnato dai familiari.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.8 ° C
17.8 °
9.8 °
100 %
1kmh
0 %
Dom
22 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
23 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1336)ultimora (987)tec (71)Lav (58)sal (56)vid (46)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati