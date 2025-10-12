Si perde nella fitta vegetazione, recuperato dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

MAGLIANO IN TOSCANA – Giovane si perde nella fitta vegetazione, recuperato da un intervento dei vigili del fuoco.

Due squadre, una del distaccamento di Orbetello ed una del distaccamento volontario di Manciano hanno operato per recuperare un quattordicenne che, rientrando da una battuta di pesca, aveva probabilmente perso l’orientamento all’interno della macchia nella zona di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana.

L’allarme è stato dato dai carabinieri, presenti sul posto e partecipanti alle ricerche e dal padre del ragazzo che, non vedendolo rientrare a casa, si è recato nel posto dove solitamente andava a pescare non trovando traccia di lui. La fitta vegetazione e l’assenza di luce, hanno reso particolarmente difficoltose le operazioni benché le squadre fossero già in contatto con il ragazzo il quale, nonostante la comprensibile apprensione dichiarasse di stare bene. le squadre dei vigili del fuoco hanno quindi creato un varco nella vegetazione al fine di raggiungerlo e, grazie anche alla collaborazione di un cacciatore del posto, lo hanno accompagnato dai familiari.