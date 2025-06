Da Sanremo alla Pixar, Lucio Corsi diventa la voce di un alieno nel film ‘Elio’ – Trailer

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La passione di Lucio Corsi per l’universo Pixar non è mai stata un mistero per i fan più attenti. Quel dettaglio curioso – la scritta Andy con la ‘n’ rovesciata, incisa sulla suola di uno stivale – esibito sul palco di Sanremo e durante la finale dell’Eurovision Song Contest, era un chiaro omaggio a Toy Story e al legame tra Woody e il suo giovane proprietario. Un piccolo simbolo che rivelava un legame profondo con l’immaginario Pixar.

Oggi quell’affinità si trasforma in un’occasione concreta e inaspettata: il cantautore toscano debutta nel mondo del doppiaggio prestando la sua voce a Tegmen, un ambasciatore alieno nel nuovo film d’animazione Disney e Pixar, Elio. La pellicola, una space comedy d’avventura destinata a tutta la famiglia, arriverà nelle sale italiane il 18 giugno, distribuita da Disney.

Diretto da Madeline Sharafian, Domee Shi (Red) e Adrian Molina (co-regista e co-sceneggiatore di Coco, di cui è già in lavorazione un sequel), Elio conduce gli spettatori in un viaggio intergalattico tra pianeti e creature straordinarie.

Protagonista del film è Elio, un ragazzino di undici anni appassionato di spazio, che si ritrova accidentalmente trasportato nel Comuniverso, un consesso interplanetario che riunisce delegati da ogni angolo della galassia. Scambiato per errore per il rappresentante ufficiale della Terra, Elio si troverà al centro di un’avventura epica, tra incontri con forme di vita sconosciute e una crisi che minaccia l’equilibrio dell’intero universo.

Nel cast vocale italiano figurano anche nomi noti come Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini e Neri Marcorè. L’ingresso di Lucio Corsi nel mondo del doppiaggio aggiunge una nota di originalità alla squadra, confermando la capacità dell’artista di attraversare linguaggi espressivi diversi, mantenendo sempre uno stile personale e riconoscibile.