ORBETELLO – Laguna di Orbetello, via libera Senato: il parco ambientale è legge

Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che istituisce il ‘Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello’, già approvato dalla Camera dei Deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati primi firmatari Marco Simiani, Pd, Francesco Battistoni, Forza Italia, Fabrizio Rossi Fdi, Ilaria Fontana M5S.

Relatrice Simona Petrucci, senatrice toscana Fratelli d’Italia: “Giornata storica”.

I sì sono stati 144, un senatore si è astenuto e nessuno ha votato contro.

Il parco ambientale sarà gestito da un consorzio, con sede nel comune di Orbetello, al quale partecipano il Ministero dell’ambiente, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario. L’articolo 9 del Ddl individua le entrate del consorzio, tra le quali rientrano i contributi ordinari annuali del Mase, pari a 479.641 euro per l’anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall’anno 2026, della Regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Entro 150 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto e previa intesa con gli altri enti consorziati, approverà lo statuto del consorzio che individuerà l’estensione del Parco.

Sindaco Andrea Casamenti: “Un grande giorno per Orbetello”.

Marco Simiani, deputato toscano Pd, capogruppo Pd Commissione Ambiente: “Finalmente la Laguna di Orbetello potrà dotarsi di una nuova governance stabile che avrà il compito di monitorare l’ecosistema e programmare gli interventi necessari per salvaguardare un territorio fragile e prezioso. L’approvazione di questa legge, ottenuta grazie al contributo costruttivo di tutto il Parlamento, è un punto di partenza per dare un futuro alla laguna, quale volano di crescita economica, sociale ed occupazionale. I mutamenti climatici e la mancanza di enti stabili strutturati di controllo hanno infatti messo a rischio, negli scorsi anni ed in numerose occasioni, la sostenibilità ambientale del territorio. E’ ora necessario che il Consorzio parti prima possibile e che vengano stanziate risorse adeguate, rispetto a quelle attuali, per garantire un gestione ottimale di progetti ed interventi”.

Fabrizio Rossi, deputato toscano FdI: “Finalmente è legge. Con l’approvazione in aula al Senato, dell’istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, si mette fine a una ultra decennale diatriba di competenze che avevano portato un sistema eco-ambientale unico in Italia sull’orlo del collasso, con danni incalcolabili e ricadute economiche negative. Il Parco ambientale sarà gestito da un Consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale parteciperanno il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e quello di Monte Argentario e avrà come organismi l’assemblea degli enti consorziati, il comitato tecnico-scientifico, l’amministratore unico e il collegio dei revisori dei conti: si occuperà della salvaguardia della laguna di Orbetello nella sua interezza, con particolare attenzione per i siti della rete Natura 2000 e delle aree protette. Lo stato ogni anno destinerà un milione di euro per la gestione ordinaria del consorzio e sulla base dei progetti che il consorzio elaborerà sarà possibile reperire ulteriori risorse per tutelare e accrescere questo eco sistema ambientale meraviglioso”.

“Davvero è tanta la soddisfazione per il lavoro svolto, mettendo la mia firma su una legge dello stato che riguarda il mio territorio. Un particolare ringraziamento va al ministero dell’ambiente, in particolare il sottosegretario Claudio Barbaro, che è venuto a verificare personalmente la scorsa estate la situazione in laguna. Un ringraziamento agli uffici della commissione ambiente e al presidente on.le Mauro Rotelli oltre a tutti i colleghi con i quali abbiamo lavorato assieme per trovare l’unanimità sul testo. Con il governo Meloni abbiamo dimostrato anche questa volta che possiamo cambiare le cose anche nel sud della Toscana”.

Simona Petrucci, senatrice FdI: “Giornata storica per la laguna di Orbetello e per tutto il territorio. Con l’approvazione della legge per l’istituzione del Parco ambientale, avvenuta in Senato, mettiamo fine alla logica dell’emergenza per abbracciare finalmente una visione di programmazione e sostenibilità. È un risultato che ci riempie di orgoglio e restituisce dignità a questo straordinario ecosistema. Grazie a chi ha lavorato a questo provvedimento, all’assessore Luca Minucci ai miei colleghi parlamentari Fabrizio Rossi e Marco Simiani ed in particolare al sottosegretario ClaudioBarbaro per la costante attenzione dimostrata nel tempo. La politica oggi ha saputo progettare e guardare lontano, questa è la vittoria di tutti”.

Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello, via social: “Un grande giorno per Orbetello. Una legge voluta con forza dalla nostra amministrazione comunale; da tempo diciamo che c’erano le condizioni per cui la legge venisse approvata e non ne abbiamo mai dubitato: per noi è un grandissimo risultato, purché non fosse né facile né scontato. Voglio ringraziare le commissioni ambiente di Camera e Senato, l’onorevole Fabrizio Rossi che ha seguito in prima persona alla Camera l’iter del disegno di legge e la senatrice Simona Petrucci per avere seguito l’iter al Senato, l’onorevole Francesco Battistoni, il ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin che avevo incontrato a Roma con il delegato comunale alla Laguna Roberto Berardi, il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro che avevo incontrato con l’assessore comunale all’ambiente Luca Minucci quando era venuto a vedere la laguna. Grazie davvero a tutti, alle forze politiche di maggioranza e a quelle di opposizione. Oggi parte un nuovo percorso che può riscrivere la storia: il consorzio, infatti, avrà la possibilità di intervenire in modo strutturale sulla nostra Laguna e stilare un cronoprogramma di interventi di ampio respiro e con una programmazione a lungo termine”.

“La laguna di Orbetello, ecosistema tra i più importanti d’Italia, particolarmente delicato, fragile e vulnerabile ha subito danni incalcolabili di recente. Si tratta – ha spiegato Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica – di un’area di formidabile pregio ambientale, sottoposta a numerosi ed eterogenei rischi; ciclicamente il territorio patisce danni ed evidentemente le varie forme di tutela, pur presenti, non sono state fino ad ora sufficienti a preservare e proteggere fino in fondo questo inestimabile patrimonio naturalistico”.

“Adottare interventi spot per tamponare la situazione non è mai risolutivo. L’approvazione di questo Ddl, avvenuto in tempi rapidi e con ampia convergenza politica, dà finalmenteuna risposta concreta per la salvaguardia della laguna. Il MASE ha seguito con molta attenzione questa vicenda, io stesso mi sono recato sul posto confrontandomi con le autorità locali e con i parlamentari che hanno seguito l’iter per l’istituzione del parco. Esprimo perciò particolare soddisfazione per il risultato raggiunto, che denota una visione di lungo periodo”.