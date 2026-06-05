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Sequestrata dalla Guardia di Finanza un’autofficina totalmente abusiva

Nel capannone un lavoratore in nero e di 11 autovetture in attesa di riparazione. Tutti i macchinari saranno confiscati

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Sequestrata dalla Guardia di Finanza un'autofficina abusiva (foto Guardia di Finanza)
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MANCIANO – Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Grosseto, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio, hanno individuato, nel comune di Manciano, un’autofficina completamente abusiva.

In particolare, l’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Orbetello, ha riguardato un’officina meccanica (di circa 200 metri quadri complessivi) che, a seguito di preliminari riscontri effettuati tramite le banche dati in uso al corpo e corroborati anche da una serie di sopralluoghi e appostamenti, è risultata totalmente sconosciuta al fisco e priva delle previste autorizzazioni amministrative.

Nel corso dell’intervento eseguito congiuntamente ai tecnici del Dipartimento Arpat di Grosseto, all’interno del predetto locale, sono state rinvenute e sequestrate molteplici attrezzature professionali (tra cui 4 ponti sollevatori sia per autoveicoli sia per motoveicoli, banchi da lavoro, utensili, attrezzature per diagnosi elettroniche, strumentazioni per la ricarica di aria condizionata, macchinari per la sostituzione e l’equilibratura di pneumatici e materiali per la riparazione di autoveicoli), tali da far ritenere che l’attività illecita era decisamente strutturata e svolta in maniera continuativa e assolutamente professionale.

Al momento dell’accesso ispettivo è stata, altresì, accertata la presenza di un lavoratore impiegato in nero e di 11 autovetture ricoverate, in fase di riparazione o in attesa di interventi specifici.

Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, si è proceduto al sequestro di quanto rinvenuto, nonché ad irrogare le previste sanzioni amministrative per le violazioni connesse alla gestione dei rifiuti pericolosi e all’esercizio dell’attività di autoriparazione/meccatronica in assenza di iscrizione all’albo delle imprese, per le quali è prevista la confisca delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.

Sono ora in corso le attività di polizia economico finanziaria finalizzate alla ricostruzione della posizione fiscale del titolare.

© Riproduzione riservata

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