GROSSETO – Il 4, 5 e 6 luglio Grosseto ospiterà i campionati italiani di atletica junior su pista.

Per l’occasione, il Comune ha deciso di coorganizzare l’evento e concedere un contributo economico alla società sportiva dilettantistica atletica leggera Grosseto Banca Tema.

Le competizioni si svolgeranno allo stadio comunale Zecchini, al campo di calcio Palazzoli e presso il campo scuola Zauli. Saranno coinvolti centinaia di giovani. “Con questa bella iniziativa – spiega l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi – portiamo in città centinaia di giovani e relative famiglie. Grosseto diviene dunque ancora una volta un centro attrattivo in chiave turistico-sportiva. L’atletica incarna princìpi nobili ed è per noi un onore riuscire a organizzare un appuntamento di questo genere”.

“La nostra città – prosegue l’assessore Rossi – si dimostra culla di iniziative di pregio, questo anche grazie alla dotazione di impianti che cerchiamo di mantenere sempre più all’avanguardia e ben curati. Il nostro assessorato punta molto sui giovani, sulla loro piena soddisfazione”.

“In un’epoca in cui si sta fin troppo davanti allo schermo di uno smartphone, vedere le nostre ragazze e i nostri ragazzi all’aperto mentre svolgono sport tutti quanti assieme è senza dubbio gratificante: questa – conclude Rossi – è la direzione che intendiamo percorrere per una città sempre più vivace, vicina alle persone e che custodisce i rapporti interpersonali e predilige le esperienze reali a quelle virtuali”.