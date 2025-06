Ufficiale: Paolo Indiani è il nuovo allenatore del Grosseto, contratto fino al 2027

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Paolo Indiani è il nuovo allenatore del Grosseto. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società biancorossa, che ha deciso di affidare la panchina della prima squadra al tecnico toscano, celebre per aver collezionato ben 11 promozioni in carriera. Il contratto firmato lo legherà al club fino al 2027, a testimonianza di un progetto a lungo termine.

Un profilo di spessore per rilanciare le ambizioni grossetane

Con la scelta di Indiani, il Grosseto mostra chiaramente le proprie intenzioni: puntare in alto. Il tecnico, noto per la sua abilità nel costruire gruppi vincenti, rappresenta una figura ideale per guidare un progetto che punta alla crescita e alla competitività. Determinante nella definizione dell’accordo è stata la volontà e l’impegno del patron Giovanni Lamioni, che ha voluto fortemente Indiani per dare una svolta al cammino del club.

“Il tempo stringe, perciò ci metteremo subito all’opera“, ha dichiarato il direttore generale Filippo Vetrini, storico estimatore del nuovo tecnico. Le sue parole confermano la volontà di partire immediatamente con la nuova stagione, costruendo fin da subito un’identità forte.

L’approdo di Indiani in Maremma rappresenta l’inizio di una fase ambiziosa per il Grosseto, che mira a gettare solide basi per il futuro e puntare a traguardi importanti. Il debutto ufficiale del nuovo allenatore avverrà giovedì 19 giugno, alle ore 16:30, durante la conferenza stampa di presentazione che si terrà al Grand Hotel Bastiani: un momento simbolico che darà il via alla nuova avventura biancorossa.