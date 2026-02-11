Agricoltura europea alla prova dei mercati: la Corte dei conti boccia la nuova Pac

L’agricoltura europea si trova a un bivio decisivo tra riforme burocratiche e necessità di protezione globale. Se da un lato la Corte dei Conti europea lancia un severo monito sulla futura Politica Agricola Comune (PAC), paventando rischi di caos finanziario e incertezza per gli agricoltori, dall’altro il Parlamento Europeo si muove per erigere barriere protettive contro le importazioni selvagge dal Mercosur e per sostenere il settore vitivinicolo alle prese con la crisi climatica e le nuove abitudini di consumo.

Il “Fondo Unico” che spaventa l’Europa

La principale pietra dello scandalo è la proposta della Commissione Ue per il bilancio 2028-2034, che prevede un massiccio quadro finanziario da 2.000 miliardi di euro. La novità più radicale riguarda l’istituzione di un Fondo unico da 865 miliardi di euro che, per la prima volta dal 1962, assorbirebbe i finanziamenti della PAC eliminando un fondo specifico dedicato all’agricoltura.

La Corte dei Conti europea ha espresso forti perplessità su questa “architettura giuridica complessa“, avvertendo che potrebbe rendere i finanziamenti meno prevedibili e ritardare l’erogazione dei fondi ai beneficiari finali. Secondo i magistrati contabili, la scarsa chiarezza su quali interventi saranno basati sui risultati e quali su obiettivi specifici rischia di creare disparità tra i Paesi membri, compromettendo la concorrenza leale e la tracciabilità dei fondi.

Il coro di no delle associazioni italiane

Le critiche della Corte dei Conti hanno trovato immediata sponda nelle principali sigle agricole italiane. Cia-Agricoltori Italiani parla di una “pericolosa rinazionalizzazione” che svuota la PAC del suo carattere comune. Anche Confagricoltura e Coldiretti hanno manifestato serie preoccupazioni: per Palazzo della Valle, la struttura del Fondo Unico minaccia l’omogeneità della politica agricola, mentre Coldiretti sottolinea il rischio di complicare eccessivamente l’accesso ai fondi per le imprese.

Dello stesso tenore le reazioni di Copagri, che invita a intervenire con urgenza per non intaccare la redditività dei produttori, e della Fai Cisl, che teme ripercussioni negative sulla qualità del lavoro e sulle tutele sociali nel settore agroalimentare.

Scudo europeo contro l’accordo Mercosur

Mentre si discute di bilancio, il Parlamento europeo ha approvato nuove clausole di salvaguardia per proteggere gli agricoltori europei dagli effetti della liberalizzazione commerciale con i paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Il nuovo regolamento prevede che l’UE possa sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie se un aumento improvviso delle importazioni dovesse danneggiare i produttori europei.

Le misure di protezione scatteranno automaticamente se le importazioni di prodotti sensibili — come carne bovina, pollame, agrumi, uova e zucchero — aumenteranno del 5% su una media di tre anni, a fronte di prezzi inferiori del 5% rispetto a quelli domestici. Queste garanzie mirano a offrire stabilità e prevedibilità agli agricoltori europei di fronte a una concorrenza globale sempre più aggressiva.

Nuove regole e aiuti per il vino: dal “senza alcol” al turismo

Infine, buone notizie arrivano per i viticoltori. Il Parlamento ha dato il via libera a una legislazione che introduce norme chiare sulle etichettature dei vini: i prodotti con gradazione non superiore allo 0,05% potranno essere definiti “analcolici”, mentre quelli con una riduzione di almeno il 30% del titolo alcolometrico standard saranno etichettati come “a ridotto contenuto di alcol”.

Oltre alle etichette, sono previsti fondi specifici per aiutare il settore a fronteggiare disastri naturali, malattie delle piante e cambiamenti climatici. I produttori riceveranno sostegno anche per promuovere il turismo del vino e le esportazioni verso paesi terzi, con finanziamenti UE che potranno coprire fino al 60% dei costi per iniziative promozionali e pubblicitarie.

