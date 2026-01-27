11.3 C
Il Giorno della memoria al Parlamento europeo, Tatiana Bucci e il ricordo della shoah -Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Il 27 gennaio 2026 l’Aula del Parlamento europeo a Bruxelles ha dedicato una sessione plenaria straordinaria alla Giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto. Ospite della cerimonia Tatiana Bucci, sopravvissuta alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz. Le sue parole scandite con grande misura e sobrietà, subito dopo l’intervento della presidente del Roberta Metsola, hanno riempito di senso una seduta che si è chiusa con un minuto di silenzio in onore delle vittime della Shoah.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

