La Nato blinda la Groenlandia e lancia la missione Arctic Sentry

L’estremo Nord non è mai stato così caldo, almeno dal punto di vista geopolitico. La Nato, infatti, si appresta a lanciare nei prossimi giorni una missione strategica denominata “Arctic Sentry”, un’iniziativa che punta a rafforzare il monitoraggio e la difesa nelle gelide acque del Grande Nord.

Questa mossa arriva in un momento di forte tensione diplomatica e punta a trasformare l’area della Groenlandia, presa di mira dagli Stati Uniti, in un bastione della sicurezza occidentale, cercando al contempo di stabilizzare i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico.

Un impegno tecnologico per la sorveglianza polare

L’operazione non è pensata come un massiccio spostamento di truppe, ma come un’ottimizzazione dell’intelligence e della presenza già esistente. Come riferito dalle fonti diplomatiche alla Reuters, si concentrerà sull’uso più efficace delle risorse della Nato, integrando esercitazioni militari, un aumento della sorveglianza aerea e navale e l’impiego di tecnologie avanzate come i droni.

Il settimanale tedesco Der Spiegel ha rivelato che il generale dell’Air Force statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo delle forze alleate, ha già dato ordine di elaborare i piani operativi concreti, definendo l’operazione come una “Enhanced Vigilance Activity” (attività di vigilanza rafforzata). L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già questa settimana, in occasione dell’incontro dei ministri della Difesa a Bruxelles.

La “diplomazia del ghiaccio”: placare le mire di Trump

Oltre agli aspetti puramente militari, la missione ha una forte valenza politica. “Arctic Sentry” è nata come risposta diplomatica per gestire le pressioni del presidente statunitense Donald Trump, che recentemente aveva riacceso le polemiche sulla sicurezza dell’area arrivando a suggerire l’acquisizione della Groenlandia.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha giocato un ruolo chiave durante i colloqui al World Economic Forum a Davos, in Svizzera, riuscendo a convincere Trump ad abbandonare le sue “fantasie di annessione” in cambio di un impegno militare molto più incisivo dell’Alleanza nella regione. Rutte avrebbe inoltre offerto a Washington la possibilità di espandere significativamente la presenza militare statunitense proprio sul territorio groenlandese.

Deterrenza contro Mosca e Pechino

Il cuore strategico della missione resta la difesa dei confini settentrionali contro le crescenti ambizioni di Russia e Cina. Un funzionario della Nato ha spiegato alla Reuters che l’incremento delle attività è necessario a causa del dinamismo militare russo e del crescente interesse di Pechino per l’Artico, un’area sempre più accessibile a causa del cambiamento climatico.

Il piano operativo prevede non solo il pattugliamento navale, ma anche la possibilità che piccoli contingenti di terra effettuino esercitazioni temporanee in Groenlandia e un controllo più serrato dello spazio aereo tramite caccia intercettori.

Il ruolo europeo

L’Europa è chiamata a fare la sua parte in modo sostanziale. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha già confermato che Berlino metterà a disposizione navi, i moderni aerei da ricognizione P-8 e i caccia Eurofighter. In questo scenario di rinnovata attenzione, l’Italia ha recentemente presentato la sua nuova Strategia Artica attraverso la Farnesina, aggiornando un documento che risaliva al 2015 per adeguarlo ai rapidi mutamenti geostrategici.

Roma, che vanta una presenza storica e scientifica d’eccellenza con la base “Dirigibile Italia” e il programma della Marina Militare “Grande Nord”, ha definito l’Artico un “vicino lontano” la cui stabilità è direttamente connessa alla sicurezza del Mediterraneo. Con la nuova strategia, l’Italia non solo conferma il suo ruolo di osservatore attivo nel Consiglio Artico, ma sottolinea l’importanza di un asse Nord-Sud integrato per la difesa degli interessi europei, promuovendo così una cooperazione che unisca ricerca scientifica, tecnologie spaziali e sicurezza collettiva.

