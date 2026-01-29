L’anno di Trump e la svolta Ue. Prove tecniche di deterrenza al Parlamento – Ascolta

9.2 C
Il rientro della crisi groenlandese non ha dissipato i timori Ue. Al Parlamento europeo si fa strada una consapevolezza nuova: l’imprevedibilità della Casa Bianca non è un incidente di percorso, ma una variabile strutturale da gestire. I Popolari premono per sbloccare l’accordo commerciale siglato in Scozia ma Socialisti, Liberali e Verdi studiano “clausole a scatto” per proteggersi contro nuove minacce. Come si arriverà al prossimo “ricatto” transatlantico?

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

