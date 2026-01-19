9.5 C
lunedì 19 Gennaio 2026
L’Europa scossa dai dazi di Trump per la Groenlandia – Ascolta

La minaccia, questa volta, sembra seria. L’Europa si trova sotto la minaccia di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti di Trump per le resistenze che i paesi membri stanno opponendo alle mire del presidente americano sulla Groenlandia. Anche i mercati finanziari, finora ordinati nelle riposte agli shock imposti dal presidente americano, temono che possa innescarsi la ‘tempesta perfetta’, con la guerra commerciale che diventa il terreno per regolare le tensioni geopolitiche

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

