Se l’Ue si disarma contro l’interferenza estera – Ascolta

Le istituzioni europee lavorano sullo Scudo europeo della democrazia per blindare lo spazio informativo europeo dalle minacce ibride. Ma pressione estera e passi falsi interni rischiano di minarne le fondamenta. Arije Antinori (EUKH/Sapienza) avverte: senza una visione strategica, gli strumenti per renderlo operativo finiranno depotenziati, lasciando i cittadini soli nella nebbia della post-verità.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

