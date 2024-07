Bond in valuta digitale, Slovenia capofila

(Adnkronos) – Una più stretta integrazione tra criptovalute e politica economica potrebbe trasformare la finanza pubblica, in direzione di un’apertura all’innovazione tecnologica. È in questo contesto che si inserisce l’ultima iniziativa del governo sloveno, che ha annunciato l’emissione del suo primo bond in valuta digitale. L’operazione è stata concordata con la Banca Centrale Europea, nel quadro di un programma sperimentale sulla finanza decentralizzata. Un’occasione da non perdere per il settore fintech, che in queste partnership istituzionali può trovare le energie necessarie al rilancio. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)