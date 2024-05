Aixam-Mega diventa elettrica

(Adnkronos) – La storica casa francese Aixam Mega presenta la versione elettrica della e-Minauto Access, che secondo il Direttore Generale Aixam Mega Italia Tom Faget “è la risposta adeguata a favorire l’accessibilità della mobilità elettrica.

La nuova e-Minauto Access è costruita con un telaio in alluminio e dispone di una trazione automatica con variatore e può essere guidata già a 14 anni. È una minicar a due posti spaziosa e confortevole, con allestimenti curati, una lunghezza di 2,7 metri e bagagliaio da 422 litri. L’autonomia – garantita da una batteria al litio da 5,1kW/h – è di 75 chilometri, con tempo di ricarica per la batteria di 2 ore e mezzo. La potenza è di 6 kW/8,15 CV a 5500 giri/min. Con e-Minauto Access prosegue Tom Faget “completiamo la gamma che ad oggi conta 6 modelli a catalo- go in versione elettrica e termica, un modello esclusivamente elettrico, 2 modelli termici. La nostra scelta strategica è di lasciare ai clienti la libertà di acquistare la motorizzazione che preferiscono, senza imporre un modello specifico. Infatti, i veicoli che rapprentano più del 90% delle vendite in Italia sono disponibili sia in versione elettrica che termica. Nel 2023 City Sport, nella versione elettrica e termica, è stato il modello più acquistato dagli italiani; tra i colori proposti vince il bianco”.



Aixam fa anche il record di numeri in termini di vendita, infatti tra il 1983 e il 2023 sono stati venduti oltre 365.000 veicoli. Nel 2023 Aixam-Mega ha anche conosciuto il record assoluto di 19.300 veicoli prodotti, potenzialità che in futuro potrebbe raggiungere i 25/30.000 veicoli. Nel 2023 le vendite in Italia sono aumentate del 13% rispetto al 2022 superando le 4.000 unità, delle quali il 22% elettriche. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)