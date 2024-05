Al via Horse, joint venture Renault-Geely per motori e trasmissioni

(Adnkronos) – Nasce oggi ufficialmente Horse Powertrain Limited, una nuova società che nasce dall’accordo siglato l’11 luglio 2023 dal Gruppo Renault e da Geely, e che punta a essere leader mondiale di mercato nel settore dei motori a combustione interna, trasmissioni e sistemi ibridi. Horse debutta dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità competenti, ed avrò una quota di partecipazione del 50% di entrambi i Gruppi: alla sua guida Matias Giannini mentre il Cda sarà presieduto da Daniel Li e sarà composto da 6 Consiglieri con pari poteri di rappresentanza degli azionisti. Horse Powertrain Limited – che avrà sede sociale a Londra – stima di registrare un fatturato annuo di circa 15 miliardi di euro ed una produzione di 5 milioni di gruppi motopropulsori all’anno potendo contare da subito di un portafoglio completo di tecnologie all’avanguardia per i partner mondiali: sistemi ibridi, motori a combustione interna, trasmissioni e batterie. Alla base della Jv – si spiega in una nota – la consapevolezza di renault e Geely che "per una decarbonizzazione di successo su un mercato in cui si stima che oltre la metà dei veicoli prodotti sarà ancora dotata di motorizzazione termica entro il 2040, sia necessario abbinare più tecnologie, come i motori a combustione interna ad alta efficienza, i carburanti a basse emissioni di carbonio e l’idrogeno". Il gruppo francese e quello cinese stimano di avere un effetto di scala immediato e una maggior copertura del mercato: "la complementarità della joint-venture, a livello di portafoglio prodotti e di impronta regionale, potrà offrire – si sottolinea – soluzioni all’80% del crescente mercato mondiale dei gruppi motopropulsori". Infatti Horse – che potrà contare su 17 stabilimenti mondiali, 5 centri di R&S e circa 19.000 dipendenti – sarà fornitore di molti clienti industriali, tra cui il Gruppo Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan e Mitsubishi Motors Company. Ma l’azienda è anche "pronta a collaborare con clienti e partner di tutto il mondo per offrire soluzioni complete in ambito tecnologico per i gruppi motopropulsori ed acquisire partner per rafforzare la copertura della catena del valore". Con la nuova società verranno deconsolidate dai rispettivi gruppi le divisioni Aurobay e Horse, che hanno unito il know-how industriale e gli asset: il loro management rimane comunque invariato: Ruiping Wang è CEO di Aurobay, con sede a Hangzhou, in Cina, mentre Patrice Haettel è CEO di Horse, con sede a Madrid, in Spagna. Entrambi riporteranno direttamente a Matias Giannini. Commentando la nascita della nuova società l'ad del gruppo Renault Luca de Meo parla di "un passo importante per affrontare una delle maggiori sfide che si prospettano all’industria automotive: la decarbonizzazione dei trasporti su strada. La partnership con un’azienda leader come Geely per creare un nuovo protagonista dotato delle capacità, del know-how e delle competenze necessarie per sviluppare tecnologie relative alle motorizzazioni termiche a bassissime emissioni e tecnologie ibride ad alto risparmio, è di fondamentale importanza per il futuro. Con Horse Powertrain, il Gruppo Renault può conquistare la leadership ed acquisire una portata mondiale in un settore che rappresenta oltre l’80% delle sue vendite. Insieme, affronteremo la sfida della decarbonizzazione mettendo l’innovazione al primo posto nelle nostre attività". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)