Al via le prenotazioni per Kia PV5

(Adnkronos) –

Kia ha comunicato oggi l’avvio della prenotazioni in Italia di PV5, il primo modello ad essere lanciato nell’ambito della strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) del brand. Si tratta di un innovativo Van disponibile sia nella versione Passenger che Cargo, con avvio della produzione a metà agosto 2025. Il nuovo Kia PV5 sarà distribuito in Europa a partire dal quarto trimestre del 2025 a partire da un prezzo molto competitivo di soli 31.850 € ( versione Cargo Business Mid Range)

Il nuovo PV5 ha come target omologativo ben 400 chilometri di percorrenza e dispone di una ricarica ultraveloce che permette di raggiungere l’80% di carica in soli 30 minuti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)