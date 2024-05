Anno record per Jaguar Land Rover, record ricavi a 29 mld sterline

(Adnkronos) – Grazie a un solido quarto trimestre Jaguar Land Rover Automotive ha chiuso lo scorso 31 marzo l'anno fiscale 2024 con un record di ricavi e di profitti. Nel periodo gennaio -marzo 2024 le entrate del gruppo controllato dagli indiani di Tata Motors sono state pari a 7,9 miliardi di sterline (in crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo del 23 ), valore che porta il totale dell'anno fiscale (aprile 2023 – marzo 2024) a 29,0 miliardi di sterline, con un incremento del 27% rispetto all'anno precedente. L'utile al lordo delle imposte e delle voci straordinarie stato di 661 milioni di sterline nel quarto trimestre mentre per l'intero esercizio si attesta a 2,2 miliardi di sterline, il più alto dall'anno fiscale 2015 con un margine dell'8,5%, in aumento di 2,7 punti percentuali rispetto al FY 202 . Record anche per il flusso di cassa salito a 2,3 miliardi di sterline: al 31 marzo scorso inoltre l'indebitamento netto è sceso a 0,7 miliardi di sterline. Fra le divisioni del gruppo Range Rover ha registrato un record di vendite, con un portafoglio ordini che ammontava a circa 133.000 veicoli alla fine dell'anno finanziario, il 76% dei quali per i modelli Range Rover, Range Rover Sport e Defender. Per l'esercizio in corso la stima di Jaguar Land Rover è su margini EBIT intorno al livello dell'anno fiscale 2024 con un modesto aumento della spesa per investimenti a 3,5 miliardi di sterline, mentre il debito netto potrebbe essere azzerato nei dodici mesi. Commentando la performance aziendale, Adrian Mardell, Chief Executive Officer JLR, parla di "un anno di grandi progressi strategici" con una "forte domanda globale dei nostri veicoli modern luxury, guidata dai nostri marchi Range Rover e Defender e sostenuta da una costante attenzione al miglioramento operativo". “Stiamo entrando nella prossima entusiasmante fase della nostra strategia Reimagine, che ci vedrà sempre dare vita ai nostri veicoli modern luxury e offrire un’esperienza esclusiva ai nostri clienti, assicurandoci di continuare ad affrontare con slancio le sfide che abbiamo incontrato nel 2024”. Per quest'anno, fra l'altro è atteso il reveal della nuova Defender OCTA che avverrà il prossimo 3 luglio, anche se prima di questa data, i potenziali clienti sono stati invitati a sette esclusive anteprime mondiali —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)