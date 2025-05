Antonio Filosa nuovo CEO di Stellantis

(Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis ha scelto all’unanimità Antonio Filosa come nuovo Chief Executive Officer. La nomina arriva al termine di un rigoroso processo di selezione, che ha coinvolto candidati interni ed esterni ed è stato coordinato da un Comitato Speciale presieduto da John Elkann.

Antonio Filosa, presente nel Gruppo da oltre 25 anni, assumerà ufficialmente l’incarico il 23 giugno. Nello stesso giorno sarà annunciata anche la nuova squadra manageriale che lo accompagnerà nella guida dell’azienda. Per garantirgli piena operatività già da ora, il CdA gli ha conferito i poteri esecutivi. La decisione di affidare a Filosa il vertice operativo si basa su una solida carriera internazionale, arricchita da ruoli di primo piano sia in Nord che in Sud America. Come COO per l’America Latina, ha trasformato Fiat nel marchio leader dell’area e ha rilanciato brand come Peugeot, Citroen, Ram e Jeep.

Tra i risultati più significativi, il consolidamento del polo produttivo di Pernambuco e il lancio di Jeep in Brasile, oggi primo mercato globale del marchio dopo gli USA. Più recentemente, da CEO di Jeep, ha guidato con successo l’espansione del marchio in Europa, con la Avenger ai vertici delle vendite. Promosso nel dicembre 2024 a COO per le Americhe, ha lavorato per rendere più efficiente l’intera struttura statunitense: ottimizzazione delle scorte, riorganizzazione interna, introduzione di nuovi prodotti e rafforzamento delle relazioni con dealer, sindacati e fornitori.

John Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman, collaborando a stretto contatto con Filosa. Il board ha espresso piena fiducia nella sua nomina, sottolineando le sue doti di leadership, l’esperienza diretta nei mercati chiave e una conoscenza profonda della struttura e della cultura aziendale.

Antonio Filosa ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, ribadendo l’importanza del capitale umano e del patrimonio di marchi che rendono Stellantis un protagonista globale della mobilità, con una storia centenaria all’insegna dell’innovazione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)