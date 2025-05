Aperte candidature Defender Awards, brand premia eroi del quotidiano

(Adnkronos) – Sono aperte fino al prossimo 16 giugno le iscrizioni alla nuova iniziativa internazionale Defender Awards – promossa dal celebre brand del gruppo Jaguar Land Rover – che nasce con l’obiettivo di supportare piccole organizzazioni benefiche e umanitarie, senza scopo di lucro, in sette Paesi in tutto il mondo: dall’Italia al Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Giappone e Sud Africa. Per la prima edizione dei Defender Awards una giuria internazionale selezionerà sette vincitori assoluti tra i candidati finalisti, con almeno un vincitore per ciascun Paese partecipante. Il programma si incentra su quattro categorie: Defenders of the Wild – Protezione delle specie in via di estinzione e a rischio; Defenders of Humanity – Sostegno alle comunità vulnerabili; Defenders of Land – Protezione e ripristino dei luoghi più preziosi e fragili della terra; Defender of the Sea – Protezione delle specie e degli ambienti marini. Per l’Italia, la giuria è formata dall’attrice Alessandra Mastronardi, dalla biologa e attivista Emanuela Evangelista e dal fotografo e film-maker Luca Locatelli. L’iniziativa che punta a promuovere e sostenere la conservazione locale e gli ‘eroi’ che si dedicano agli interventi umanitari, vede un impegno di un milione di sterline che rafforza il sostegno del brand alle cause umanitarie e alla protezione ambientale, con oltre 70 anni di collaborazione con la Croce Rossa Britannica e 20 anni con Tusk, l’ente per la conservazione in Africa. Infatti i sette vincitori dei Defender Awards riceveranno ciascuno un fondo di 120.000 euro erogabile in due anni e un veicolo Defender per due anni. Il legame di Defender con le cause umanitarie è di lunga data e si puo’ dire che parta già dalle prime Land Rover Series del 1948. Erano Defender i primi veicoli inviati con le infermiere della Croce Rossa britannica in Kenya e Dubai nel 1954, così come sono Defender i modelli che affiancano Tusk nella missione di proteggere le specie minacciate e la biodiversità in Africa. Sempre all’insegna del supporto a chi ogni giorno “embrace the impossible”. Come sottolinea Mark Cameron, Managing Director di Defender, “il programma è di portata internazionale, ma ha un focus locale e arricchirà la significativa storia di Defender nel sostenere habitat, specie e comunità vulnerabili.” I dettagli su come partecipare e inviare la propria candidatura sono disponibili sul sito web Defender: landrover.it/defender/defender-awards/index.html. I giudici delle singole Nazioni selezioneranno due partecipanti in ciascuna delle quattro categorie previste, ottenendo così una rosa internazionale di 56 partecipanti tra i quali, in seguito, una giuria di esperti di fama mondiale delle varie categorie selezionerà i sette vincitori assoluti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)