Bentley inaugura il nuovo Excellence Centre for Quality & Launch

(Adnkronos) –

Bentley Motors ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo Excellence Centre for Quality & Launch, un centro all’avanguardia che giocherà un ruolo chiave nella preparazione del primo Bentley BEV. La struttura, inaugurata da Gunnar Kilian, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG, insieme al Board di Bentley, segna un traguardo fondamentale nella trasformazione dello storico stabilimento di Crewe, attivo da 85 anni, verso una nuova era di elettrificazione. Il piano strategico Beyond100+ di Bentley mira a rivoluzionare l’intera gamma di prodotti, supportando il passaggio a un futuro elettrico. Il nuovo stabilimento, concepito con un approccio digitale e a impatto ambientale zero, integrerà tecnologie all’avanguardia per la produzione e la qualità. L’Excellence Centre for Quality & Launch si sviluppa su due piani per un totale di 8.000 mq. Al suo interno è presente un centro tecnico dedicato all’analisi e alla sperimentazione di nuovi materiali, alla misurazione ad alta precisione, ai test di affidabilità e al rilevamento delle performance dei veicoli.

Andreas Lehe, membro del Board per la Produzione di Bentley, ha dichiarato: “L’Excellence Centre for Quality & Launch rappresenta un pilastro fondamentale per il successo della strategia Beyond100+. Questa struttura segna un passo decisivo nella trasformazione del nostro storico sito di Crewe in un centro di produzione automobilistica di lusso sostenibile a livello mondiale. Questo nuovo spazio fungerà da ambiente di lavoro collaborativo per i team Quality & Launch e avrà un ruolo cruciale nel mantenere gli standard di qualità, precisione e artigianalità che definiscono Bentley, mentre ci prepariamo a lanciare il nostro primo veicolo completamente elettrico.”

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)