Bosch al Salone Nautico di Venezia

Bosch Engineering rinnova la sua partecipazione al Salone Nautico di Venezia, in programma presso l’Arsenale della città veneta dal 29 maggio al 2 giugno 2024.

Bosch Engineering per l'occasione mostrerà i componenti del suo sistema completo per l'elettrificazione delle imbarcazioni, costituito da un motore elettrico con riduttore opzionale, un inverter con DC/DC converter integrato e una centralina di controllo. Il nuovo motore elettrico è disponibile in due varianti di potenza, da 90 e 140 kW. Grazie alle dimensioni compatte, è possibile integrare entrambe le varianti in vani motore ristretti, facilitando così l'adattamento in mezzi già esistenti di motorizzazioni tradizionali. Il comportamento dinamico del propulsore elettrico garantisce in più il massimo divertimento alla guida di barche e imbarcazioni da diporto.