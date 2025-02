Bridgestone investe nella simulazione DiL

(Adnkronos) –

Bridgestone, leader globale nel settore degli pneumatici premium e delle soluzioni di mobilità sostenibile, ha annunciato un nuovo investimento per l’installazione di un avanzato simulatore driver-in-the-loop (DiL) presso il suo Centro di Ricerca e Sviluppo EMEA, situato nei pressi di Roma. Grazie a questa tecnologia, Bridgestone potrà sfruttare l’intelligenza artificiale (AI) per integrare simulazioni di pneumatici e veicoli, accelerando l’innovazione, migliorando la sostenibilità e riducendo il time to market.

Dopo oltre dieci anni di utilizzo della tecnologia VTD, l’introduzione del simulatore DiL consentirà agli ingegneri di riprodurre virtualmente il comportamento dei pneumatici e la loro interazione con il veicolo in condizioni di guida realistiche. Inoltre, grazie al contributo di piloti esperti e all’analisi predittiva dell’AI, sarà possibile testare rapidamente diverse soluzioni progettuali, accelerando i tempi di sviluppo e ottimizzando le prestazioni. Il nuovo simulatore supporterà Bridgestone nella ricerca di soluzioni sempre più innovative, aumentando l’efficienza dei processi e riducendo il tempo necessario per l’immissione dei prodotti sul mercato. Questo investimento rafforzerà inoltre la collaborazione con i produttori di veicoli Original Equipment Manufacturers (OEM), permettendo lo sviluppo parallelo di pneumatici e veicoli. L’implementazione del simulatore DiL avrà un impatto significativo anche sul fronte della sostenibilità. Bridgestone prevede di ridurre la produzione di 12.000 pneumatici sperimentali all’anno, diminuendo così le emissioni di CO2 e il numero di test fisici necessari. La tecnologia VTD ha già permesso di ottenere una riduzione fino al 60% del consumo di materie prime e delle emissioni di CO2 nella fase di sviluppo degli pneumatici di primo equipaggiamento. Per quanto riguarda gli pneumatici di ricambio, il risparmio si attesta su un minimo del 25%. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)