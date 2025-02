BYD Atto 2: il nuovo B-SUV elettrico compatto

(Adnkronos) –

BYD Atto 2 si presenta a Torino con un design moderno e tecnologie all’avanguardia. Basata sulla piattaforma e-platform 3.0, è lunga 4,31 metri, larga 1,83 metri e alta 1,65 metri, con un passo di 2,62 metri che garantisce un abitacolo spazioso. La BYD Atto 2 integra la Blade Battery da 45,1 kWh, con tecnologia Cell-to-Body, che migliora stabilità e sicurezza. Il motore elettrico da 130 kW (177 CV) assicura un’accelerazione 0-100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 160 km/h. L’autonomia è di 312 km (WLTP) e 463 km in città. La ricarica DC da 65 kW permette di passare dal 10% all’80% in 37 minuti. L’abitacolo è tecnologico e accogliente, con strumentazione digitale da 8,8” e infotainment da 10,1” o 12,8”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Presenti porte USB Type-C e A, oltre a un pad di ricarica wireless nella versione Boost. La BYD Atto 2 parte da 29.990 euro (27.900 euro con offerta lancio). Nei prossimi mesi arriverà la versione Long Range, con autonomia fino a 420 km.



Scattante, confortevole e insonorizzato, il compatto

SUV elettrico eredita la tecnologia dei modelli premium del marchio cinese, puntando tutto su concretezza e sicurezza. Il motore da 130 kW garantisce un’accelerazione notevole, mentre l’ampia suite di sistemi di assistenza alla guida offre al conducente e ai passeggeri un livello di sicurezza senza precedenti. Tenuta e stabilità sono elevate, l’assorbimento delle sospensioni è efficace e il comfort acustico eccellente. Non c’è aspetto dinamico che non convinca: la BYD Atto 2 è un SUV maturo, pronto a conquistare il pubblico europeo. La strumentazione è ben realizzata, completa e perfettamente visibile in ogni condizione di marcia e di luce. Interessante la possibilità di ruotare, con un semplice comando, lo schermo del sistema di infotainment: una soluzione utile nei lunghi viaggi, in particolare quando si utilizza il navigatore satellitare, poiché amplia la profondità e la quantità di informazioni visualizzate. Per l’occasione Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD Europe ha dichiarato: “Malgrado il mercato europeo dell’auto stia vivendo un momento di riflessione per non dire negativo, l’impegno di BYD da un punto di vista di offensiva di prodotto è davvero massiccio. Noi quest’anno lanceremo 5 nuovi modelli in Europa con un marchio completamente nuovo in un settore premium, crediamo fortemente nell’ampliamento della gamma per conquistare nuovi clienti e crediamo soprattutto nel fatto che bisogna andare incontro ad un mercato che ancora non è totalmente pronto nell’accettare la sola alimentazione elettrica. Questa è la ragione per cui abbiamo sviluppato e stiamo introducendo in Europa un ibrido DM-i che consente autonomie bel superiori ai mille chilometri, Crediamo che questa flessibilità sia un pò la chiave con la quale BYD vuole conquistare il mercato europeo, nessuno integralismo in termini di scelta tecnologica ma flessibilità per venire incontro ai gusti del cliente”

Quali sono le caratteristiche principali di BYD? “Quando si fa questa domanda al fondatore di BYD, Wang Chuanfu, la sua risposta è: BYD una tech company non un costruttore di automobili, continua Altavilla

. Credo che la tecnologia che viene istallata a bordo delle nostre vetture dimostrano che effettivamente la tecnologia è l’asset più importante di BYD in questo momento. L’azienda ha oltre un milioni di dipendenti e ben 103.000 di questi sono ingegneri ed è un numero più che doppio rispetto al secondo concorrente di riferimento. Quando si producono 42 brevetti al giorno è chiaro che la tecnologia diventa un importante elemento di offerta dell’automobile, la sfida principale è poi quella di rendere questa tecnologia più accessibile possibile ai consumatori finali”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)