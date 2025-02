Citroen We Care: garanzia estesa fino a 8 anni

(Adnkronos) –

Citroen We Care è il programma di c che protegge il tuo veicolo fino a 8 anni dalla prima immatricolazione o 160.000 km, garantendo una copertura affidabile e completa su motore, cambio e trasmissione. Questa soluzione si applica a tutti i nuovi veicoli Citroen, indipendentemente dal tipo di alimentazione, offrendo protezione su componenti chiave come motore, cambio e gruppo propulsore. L’attivazione può avvenire in occasione della manutenzione programmata e ha inizio al termine della garanzia legale standard di due anni o di qualsiasi altra copertura fornita dal costruttore. La copertura è rinnovabile a ogni intervento di manutenzione, per un massimo di 8 anni o 160.000 km (a seconda dell’evento che si verifica per primo). Gli intervalli di manutenzione sono stabiliti in base alla tipologia del motore: • veicoli a combustione interna e ibridi: manutenzione annuale o secondo il chilometraggio previsto. • veicoli elettrici: manutenzione biennale o in base al chilometraggio massimo stabilito.

Citroen We Care testimonia l'impegno del marchio e dei suoi partner nell'offrire un servizio di alta qualità, assicurando ai clienti un'assistenza prolungata e affidabile nel tempo. Questa estensione di garanzia è disponibile in Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Portogallo, Austria e Paesi Bassi per tutti i proprietari di un nuovo veicolo Citroen.