Cresce il Vertical Motor Day 2024

(Adnkronos) – Il nuovo evento sulla mobilità aziendale dedicato ai veicoli commerciali leggeri ha visto l’esposizione di 20 nuovi veicoli, in arrivo o appena usciti sul mercato, e 3 workshop. Il Vertical Day 2024, promosso da Fleet Magazine e dall'Osservatorio Top Thousand, con il patrocinio delle Associazioni ANIASA e UNRAE, è quindi cresciuto diventanto un vero e proprio momento di incontro e networking sul tema della "La transizione energetica nell’operatività di tutti i giorni".



Tra i vari interventi segnaliamo quello di Federico Vignolo, Responsabile Fleet Management & Resource Planning di Sirti "Oggi i fleet manager di grandi flotte che comprendono anche veicoli commerciali leggeri necessitano, da una parte, di un supporto tecnologico in grado di gestire in modo efficace i molteplici dati provenienti dal parco veicoli, dall’altra di un supporto operativo nell’adeguarsi a normative che spesso risultano poco chiare o tecnicamente non complete”. Secondo la survey “Mobility Transformation” promossa dall’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand, i veicoli elettrici nelle grandi aziende sono fermi al 3,9% di quota delle immatricolazioni complessive. Se il dato certifica come la scossa elettrica sia ancora ben lontana, guardando al futuro, chi ha già inserito veicoli commerciali elettrici in flotta dichiara che nei prossimi due anni triplicherà il numero di questi mezzi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)