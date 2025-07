Dacia Duster 2025: un SUV per ogni esigenza, tra città e avventura

(Adnkronos) – La nuova Dacia Duster 2025 è pensata per chi non vuole scegliere tra funzionalità urbana e spirito d’esplorazione. Perfetta per affrontare la settimana in città e partire per il weekend fuori porta, offre una combinazione vincente di robustezza, tecnologia, efficienza e prezzo accessibile. Grazie alla piattaforma CMF-B, già condivisa con altri modelli del gruppo Renault, la Dacia Duster garantisce maggiore comfort e dinamica di guida. La versione a due ruote motrici migliora la stabilità del 21% nei cambi di direzione, mentre la 4×4 adotta il sistema Terrain Control con cinque modalità di guida per affrontare neve, fango o sterrato con sicurezza. L’altezza da terra di 217 mm e gli angoli d’attacco fino a 36° esaltano le capacità fuoristrada.

Tre motorizzazioni per ogni stile

• HYBRID 140: full hybrid con cambio automatico, percorre fino all’80% del tempo in elettrico in ambito urbano, con consumi ridotti del 40% • TCe 130: mild hybrid a 48V, disponibile anche con trazione integrale, ottimizza efficienza e fluidità • ECO-G 100: motore bifuel benzina-GPL, autonomia fino a 1.400 km, con il 10% in meno di emissioni di CO2. Esteticamente evoluta ma fedele alla propria identità, la nuova Duster adotta elementi in Starkle®, plastica riciclata al 20% e resistente ai graffi. Gli interni sono funzionali e curati, con rivestimenti lavabili e soluzioni pratiche per un uso intenso. La dotazione tecnologica include uno schermo touch da 10,1″, ricarica wireless, prese USB-C e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. I sistemi di assistenza alla guida aumentano la sicurezza in ogni condizione. Offerta in quattro allestimenti, Essential, Expression, Journey ed Extreme, Duster parte da 19.900 euro nella versione Eco-G 100, confermandosi il SUV più accessibile nel suo segmento. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)