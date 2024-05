Dacia Sander Streetway Journey: dotazione full

(Adnkronos) – La Dacia Sandero Streetway è disponibile anche nell’allestimento Journey.

Si posiziona al vertice della gamma e presenta una ricca dotazione di serie che comprende il climatizzatore automatico, sensori parcheggio anteriore e posteriori, telacemra, sistema di rilevamento angolo cieco, keyless go per l’apertura e chiusura del veicolo, cerchi in lega da 16”, antenna share sul tetto e il supporto rimovibile per smartphone. Per chi è alla ricerca di maggiore tecnologia e connettività, tra i pochi optional a richiesta figurano: • Pack Tecno: freno distazionamento elettrico, sedile conducente regolabile in altezza, bracciolo anteriore con vano portaoggetti • Media Nav: sistema di navigazione con mirroring via cavo, 2 aggiornamenti gratuiti per 3 anni e mappa Europa Ovest. Due le motorizzazioni disponibili: benzina TCe 90 con cambio automatico CVT benzina / GPL ECO-G 100 con cambio manuale. Sei le tinte carrozzeria, tra cui il nuovo Verde Oxide e il Grigio Scisto. Un allestimento che punta sull’ottimo rapporto qualità / prezzo, per conquistare una fetta di mercato particolarmente attenta alle nuove tecnologie, sicurezza, ma che non vuole eccedere nell’esborso economico. La Journey è già ordinabile e beneficia di una serie di upgrade che hanno interessato anche il resto della gamma Dacia, che prevede la presenza di sistemi di assistenza alla guida più avanzati e utili. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)