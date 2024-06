Dal 7 al 9 giugno a Roma tornano gli Electric Days

(Adnkronos) – Tre giorni all'Eur, con esperti e giornalisti del settore, per informare e 'sostenere' gli automobilisti su un passaggio cruciale come quello della mobilità elettrificata: sono gli Electric Days, un weekend all'insegna della mobilità elettrica e della sostenibilità in tutte le sue forme, che tornano a Roma dal 7 al 9 giugno con un calendario ricco di eventi e novità. L’evento, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, è promosso da Motor1.com e InsideEVs.it e avrà luogo per il secondo anno consecutivo in Viale America e nelle strade che circondano il Laghetto dell'Eur, offrendo la possibilità di testare tanti modelli diversi tra loro e con tutte le tecnologie disponibili oggi sul mercato. Nell'edizione 2024 Electric Days amplia ancor di più la sua offerta affiancando al binomio fatto di divulgazione ed experience un nuovo ingrediente: l’intrattenimento. La manifestazione, infatti, includerà la Notte Bianca dell’Eur in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e Confcommercio che prevede sera dell’8 giugno, i concerti di Gemello e WHTRSH. Tantissime le attività previste nei tre giorni: e-boat tour sulle acque del Laghetto dell’ Eur a bordo di imbarcazioni elettriche, talk sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder delle realtà che stanno attuando il cambiamento a basse emissioni in Italia e in Europa, sport all’area aperta, gaming, laboratori e giochi per famiglie e bambini. Oltre naturalmente ai test-drive delle auto elettrificate. A rendere l'appuntamento ancora più 'centrale' è il dibattito sui nuovi incentivi auto destinati all’acquisto di auto elettriche, plug-in e ibride, che determineranno un ampliamento della platea di automobilisti potenzialmente interessati all’acquisto. In anteprima a Roma arriva l’ Alfa Romeo Junior, il nuovo SUV piccolo del Biscione. Nell’area test drive, “recharged by” Plenitude + Be Charge, si potranno provare tutti i gradi dell’elettrificazione. Tra i modelli ibridi full sono attesi: la Ford Kuga, reduce da un cospicuo restyling di metà carriera, due SUV Honda, ovvero la HR-V, il SUV compatto nato pochi anni fa, e la ZR-V, il crossover medio tra le ultime novità della Casa e la Renault Austral E-Tech Full Hybrid, il crossover francese con 4 ruote sterzanti. Quanto ai modelli ibridi plug-in, si potranno provare la BYD Seal U DM-i, la DR 6.0 e la Honda CR-V PHEV 2.0 Advance Tech eCVT, tra i SUV per famiglie più apprezzati nel nostro mercato, nonché vere campionesse di efficienza quando si sceglie di guidarle in modalità 100% elettrica. infine per quanto riguarda le auto elettriche: Autocentri Balduina porta a Roma la Audi Q4 e-tron e la Q8 e-tron, i due crossover a zero emissioni recentemente rinnovati nell'estetica e nei powetrain, insieme a Volkswagen ID.3 Pro Performance restyling; BYD presenta la nuova berlina elettrica Seal; DR mette a disposizione la piccola DR 1.0, una delle più accessibili auto a batteria sul mercato, lunga soli 3,2 metri e con quattro posti; Ford mette a disposizione una Mustang Mach-E; Hyundai mette a disposizione degli utenti la nuova Kona elettrica, una Ioniq 5 e una Ioniq 6, tutte con il taglio di batteria più capiente e – nel caso delle ultime due – anche a trazione integrale; Renault presenta l'attesissima Scenic E-Tech 100% electric, che si fa vedere in una delle prime volte in assoluto in Italia proprio nella cornice del quartiere expo di Roma. Tra le tante auto messe a disposizione per i test drive ci sono poi la smart #1 e la nuovissima smart #3, ovvero la versione la carrozzeria da SUV-coupé; Tesla che partecipa con una Model 3 Highland restyling e la best seller Model Y; Volvo mette a disposizione degli utenti ben tre auto, due EX30, una a trazione posteriore e una con due motori a trazione integrale, e una XC40, in quest'ultimo caso a trazione posteriore, Ma oltre ad auto e moto, sono tutti i mezzi della urban mobility i protagonisti della quarta edizione di Electric Days: saranno presenti nell’area powered by Telepass, con expo e i test drive, i quadricicli elettrici di Swapa e gli altri mezzi green distribuiti da Manara ed Energeko. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)