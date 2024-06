Fiat Grande Panda: all’orizzonte una Pandemonium, Sisley 4×4 e Van

(Adnkronos) – La nuova Fiat Grande Panda è prossima al debutto ma nell’attesa già si pensa a una versione particolarmente sportiva. In casa Stellantis sono diversi i modelli, seppur elettrici, che richiamano a storiche e performanti versioni che hanno segnato la storia del marchio torinese nel corso degli anni precedenti, così sulla scia della Panda 100HP potrebbe essere proposta una Fiat Grande Panda Elettrica da 240 cavalli. Una Pandemonium a zero emissioni, che prenderebbe in presto l’unità elettrica che equipaggia la Abarth 600e Scorpionissima e che sarà presente anche sulla nuova Lancia Ypsilon HF. Una Fiat Grande Panda

da 240 cavalli, la più veloce di sempre, il tutto condito da un’estetica impreziosita da passaruota allargati, gruppi ottici oscurati e diverse appendici aerodinamiche. Non solo Panda HP ma anche un altro allestimento potrebbe tornare in voga, quello Sisley, in questo caso sarebbe proposta sulla versione a quattro ruote motrici. Anche in questo caso, diverse le soluzioni base già presenti in casa, la Jeep Avenger 4xe è una 4×4 comoda, tecnologica e di successo, un’ottima base da cui prendere spunto per il lancio di una Panda integrale. Infine, altra variante che potrebbe essere proposta sempre su base Fiat Grande Panda è la Van, in questo caso basterebbe poco per ottenere un furgoncino comodo e spazioso. Queste le diverse proposte che potrebbero accompagnare il lancio della nuova Grande Panda.

