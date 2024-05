Geely Galaxy E5: tecnologia e comfort per il SUV elettrico cinese

(Adnkronos) –

Geely Galaxy E5 è un nuovo SUV pronto ad irrompere sul mercato dal secondo semestre di quest’anno. Sarà inizialmente commercializzato ora solo in Cina, il Geely Galaxy E5 nasce sulla piattaforma GEA, acronimo di Geely Electric Architecture, studiata e realizzata per ospitare propulsori elettrici ed ibridi plug-in, e definita “4-in-1 “, potendo integrare intelligenza artificiale, hardware e diversi sistemi operativi, oltre ad assicurare un basso impatto ambientale. Le sue dimensioni, importanti, parlano di una lunghezza di 4,61 metri, di una larghezza di 1,901 metri, di un’altezza di 1,67 metri, con un passo di 2,75 metri. Nella sua realizzazione si è curata tanto l’aerodinamicità e ne sono una dimostrazione le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, ed i cerchi da 18 e 19 pollici dal design ottimizzato. Nel frontale la griglia è totalmente chiusa, con i gruppi ottici a LED, a forma di “C” e due sottili prese d’aria poste nel paraurti. Nella parte posteriore i gruppi ottici a LED collegati da due strisce luminose poste al di sopra del lettering, mentre nello spoiler che sovrasta il lunotto è incorporata la terza luce di stop. L’abitacolo è spazioso e confortevole, la strumentazione è completamente digitale, il cruscotto LCD è integrato con un display touch che utilizza il sistema operativo Flyme Auto, che supporta aggiornamenti OTA. La dotazione di serie è completa e comprende, tra l’altro, il pad per la ricarica wireless ed i sedili anteriori riscaldati e con possibilità di otto regolazioni elettriche ed il tetto panoramico. Sulla vettura per ora non sono state fornite indicazioni tecniche ufficiali, ma da notizie ricavate dal database del MIIT, ossia il Ministero cinese dell’Informatica, la E5 potrà contare su un motore elettrico da 160 kW ed un pacco batterie al litio ferro fosfato e raggiungere una velocità massima di 175 km/h. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)