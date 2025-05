Hyundai IONIQ 5: un viaggio tra storia e futuro

(Adnkronos) –

IONIQ 5 rappresenta per Hyundai molto più di un’auto elettrica perché è una visione del futuro tradotta in forma concreta. Questo crossover ha inaugurato una nuova era per la mobilità del brand coreano, puntando su un design rivoluzionario, tecnologie all’avanguardia e un approccio centrato sulle persone. Ogni linea e dettaglio della Hyundai Ioniq 5 esprime una sintesi tra estetica e funzionalità, tra avanguardia e memoria storica. Il concept alla sua base è profondamente radicato nel passato di Hyundai. La sua genesi risale al 1974, quando la Casa affidò a Giorgetto Giugiaro la realizzazione della Pony Coupe Concept, una vettura che segnò l’inizio dell’avventura automobilistica del marchio. Quel prototipo, presentato al Salone di Torino, univa semplicità funzionale e visione moderna, gettando le basi di un’identità stilistica destinata a evolversi. A distanza di decenni, la concept car elettrica ‘45’, presentata nel 2019, ha reinterpretato lo spirito della Pony Coupe, proiettandolo nel futuro. Con linee minimali, abitacolo accogliente e soluzioni digitali invisibili, ‘45’ ha tracciato la rotta per un nuovo paradigma di mobilità. L’idea di un’auto come spazio di vita ha così trovato piena espressione nella IONIQ 5. Costruita sulla piattaforma modulare E-GMP, con architettura a 800V, offre ricarica ultra-rapida, ampia autonomia, interni modulari e materiali sostenibili. Il suo linguaggio stilistico, che richiama la Pony originale, esprime l’ambizione di fondere heritage e progresso. A coronamento del progetto, la versione ad alte prestazioni IONIQ 5 N ha dimostrato che l’elettrificazione può emozionare anche alla guida, senza rinunciare all’usabilità quotidiana. Con l’aggiornamento 2024, il modello continua a incarnare i valori Hyundai: connettività avanzata, efficienza, comfort e stile distintivo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)