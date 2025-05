Hyundai SANTA FE: viaggiare in prima classe

(Adnkronos) –

Hyundai SANTA FE si presenta come un punto di riferimento nel panorama dei SUV di segmento D, rivoluzionando l’esperienza a bordo con uno stile distintivo e un abitacolo capace di ospitare fino a sette passeggeri in un ambiente progettato per offrire comfort di alto livello. Forte di un design audace e di soluzioni funzionali avanzate, la quinta generazione del modello interpreta una nuova idea di mobilità: più personale, più versatile, più premium. Sviluppata attorno al concetto “Open for More”, la nuova SANTA FE si rivolge a chi cerca molto più di un semplice SUV. L’abitacolo, flessibile e modulare, si trasforma in un vero ambiente accogliente grazie alla funzione “relaxation” dei sedili anteriori, che possono assumere configurazioni simili a una chaise longue. L’ampio passo e il portellone posteriore maggiorato amplificano la sensazione di spazio, mentre sedute ottimizzate in ogni fila assicurano comfort di categoria superiore. La dotazione tecnologica è completa: doppio display panoramico da 12,3″, comandi vocali, ricarica wireless per due dispositivi, purificatore d’aria, aggiornamenti OTA e piena integrazione via wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Alla guida, il supporto è garantito dai sistemi Hyundai SmartSense, tra cui frenata autonoma, Cruise Control Adattivo, mantenimento di corsia, assistenza alla guida in autostrada e dispositivi per la sicurezza in fase di parcheggio o manovra.