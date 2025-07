IL GRUPPO BYD È GLOBAL AUTOMOTIVE PARTNER DI

(Adnkronos) –

BYD e FC Internazionale firmano un accordo, che rappresenta una delle collaborazioni più significative tra il mondo automotive e quello calcistico. Si tratta di un sodalizio che unisce due eccellenze mondiali accomunate da una sola visione condivisa: trasformare le emozioni in realtà tangibili attraverso la valorizzazione del talento, la determinazione nell’affermarsi come leader dei rispettivi settori, la costante ricerca dell’eccellenza e una visione innovativa e pionieristica del futuro.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con FC Internazionale Milano. L’Inter ha una vasta base di tifosi in tutto il mondo, il che rappresenta una naturale affinità con i marchi del nostro Gruppo, BYD e DENZA. Le nostre realtà sono ispirate dalla passione, animate da uno spirito di innovazione e da un impegno nell’investire nei talenti del futuro. Sono certa che esploreremo possibilità entusiasmanti per dare forma a questa visione condivisa nelle prossime stagioni”.



“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa nuova partnership, che unisce due gruppi globali accomunati dalla costante spinta verso il futuro e dalla ricerca dell’eccellenza”

le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

“Siamo orgogliosi che il Gruppo, con i suoi marchi BYD e DENZA, abbia scelto l’Inter come primo club di calcio a cui legarsi. E’ una testimonianza del crescente appeal del nostro brand su scala globale. Questa partnership apre nuove prospettive per attivazioni e contenuti di respiro internazionale, capaci di coinvolgere fan e consumatori in tutto il mondo. Insieme vogliamo sviluppare progetti innovativi che contribuiscano ulteriormente al posizionamento del Gruppo punto di riferimento nel panorama globale della mobilità sostenibile”.

Il contratto sarà pluriennale e sarà un’occasione per far conoscere l’arrivo di DENZA in Europa mentre l’Inter per BYD rappresenterà uno degli asset rilevanti della strategia di lancio del marchio Premium del Gruppo. L’Inter inizialmente avrà in dotazione un’edizione speciale della BYD Sealion 7, circa 70 vetture, e sarà personalizzata con caratteristiche che richiamano i colori nerazzurri. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)