In Moto Morini arriva Vito Caramia

(Adnkronos) –

Moto Morini è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Vito Caramia come Marketing & Communication Director per l’Europa.



Caramia vanta una lunga e consolidata esperienza nel settore automotive e avrà il compito di pianificare un forte rilancio del marchio per supportare la “

new era” di Moto Morini in Italia e nel resto d’Europa.

Alberto Monni, General Manager di Moto Morini, ha dichiarato a proposito: “Siamo entusiasti di accogliere Vito Caramia. Il suo ingresso rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Moto Morini, volta a rafforzare il posizionamento del marchio sui mercati internazionali, con un focus particolare sull’Europa. Le sue competenze trasversali e il suo approccio innovativo saranno fondamentali per portare Moto Morini a nuovi traguardi. Crediamo fermamente che la sua leadership e la sua conoscenza del mercato e delle reti distributive potranno essere di grande supporto non solo per affermare il nostro brand come sinonimo di eccellenza e qualità ma anche per consolidare le vendite”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)