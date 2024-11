Jeep: Avenger festeggia record vendite ottobre e apre ordini MY25

(Adnkronos) – Dopo i record di ottobre – che hanno visto la Jeep Avenger consolidare i propri primati, confermandosi il B-Suv più venduto in Italia nei primi dieci mesi (con una quota del brand americano che sfiora il 4,5%) – sono aperti gli ordini per versione Model Year 2025, che vede una gamma ormai completa nelle motorizzazioni e semplificata nelle proposte. La Avenger – ora disponibile nelle varianti Full-Electric, Petrol, e-Hybrid a trazione anteriore e 4xe (compresa l’esclusiva The North Face Edition) – è declinata negli allestimenti aggiornati Longitude, Altitude e Summit che propongono miglioramenti funzionali e introduce ChatGPT nelle vesti di co-pilota virtuale. Dal suo debutto alla fine del 2022, ha già catturato l’attenzione di oltre 120.000 clienti in tutta Europa, una accoglienza destinata a rafforzarsi con l’atteso modello 4xe da 136 CV, che coniuga la ben nota capacità off-road di Jeep con un propulsore leggero, e un’architettura a trazione integrale, progettato per una mobilità ecologica. Ogni allestimento della gamma 2025 Avenger è stato accuratamente aggiornato per migliorare l’esperienza di guida. L’allestimento Longitude è ora dotato di sistema Keyless Start, mentre in agiunta Altitude beneficia di miglioramenti sostanziali, come i fari fendinebbia a LED, la telecamera posteriore “drone view” a 180°, i fari abbaglianti automatici e lo specchietto retrovisore auto-oscurante. Infine, l’allestimento Summit aggiorna la sua offerta, mettendo a disposizione in opzione il sistema Keyless Entry e l’apertura del portellone hands-free di prossimità attraverso il pack Infotainment & Convenience, offrendo flessibilità e personalizzazione senza obbligare a scelte troppo complesse. Questa semplificazione – sottolinea Jeep – “non solo ottimizza l’esperienza del cliente, ma aggiorna anche i listini tra gli allestimenti Altitude e Summit, garantendo un eccellente rapporto valore/prezzo a ogni livello”. Jeep spiega di avere razionalizzato l’offerta dell’Avenger MY25 per concentrarsi sulle principali esigenze dei clienti, rendendo il processo di scelta più agevole e lineare, grazie a una strategia di pacchetti semplificata con Infotainment & Convenience Pack e Winter Pack disponibili su tutti i livelli di allestimento. Leather Pack e Open-Air Sunroof sono riservati in esclusiva agli allestimenti Altitude e Summit per consentire aggiornamenti personalizzati. Rivista infine la gamma cromatica per l’Avenger 2025, con l’introduzione del grigio pastello “Storm” in tutti gli allestimenti, in sostituzione della precedente tonalità “Lake”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)