Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia anche nel 2025

Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto in Italia anche nei primi mesi del 2025, consolidando il suo successo nel mercato automobilistico nazionale. Secondo i dati forniti da Dataforce, la Jeep Avenger continua a dominare il settore, mantenendo la leadership tra i B-SUV e rafforzando il suo ruolo chiave nel processo di elettrificazione del mercato. Oltre a essere il SUV più venduto, Avenger si distingue come il primo modello Jeep disponibile in versione 100% elettrica, un elemento che ha contribuito significativamente alla crescita delle vendite. A ulteriore conferma della sua popolarità, la Avenger si posiziona anche al terzo posto nella classifica generale delle auto più vendute in Italia. Uno dei fattori chiave che hanno decretato il successo di Jeep Avenger è la sua ampia gamma di motorizzazioni, che offre soluzioni adatte a ogni esigenza. Il modello incarna il principio della libertà di scelta, uno dei valori fondanti del brand Jeep. La Avenger è disponibile in quattro varianti: • 100% elettrica, per chi desidera un’esperienza di guida sostenibile e innovativa. • Motore benzina 1.2 da 100 CV con cambio manuale, per chi cerca efficienza e versatilità. • Versione e-Hybrid con cambio automatico, che coniuga prestazioni ed economia di esercizio. • Nuova Jeep Avenger 4xe con trazione integrale da 136 CV, per affrontare qualsiasi tipo di terreno senza compromessi. Il debutto della Jeep Avenger 4xe è avvenuto con la serie speciale The North Face Edition, un’edizione limitata a 4.806 unità – un numero che richiama simbolicamente l’altezza del Monte Bianco. Questo modello esclusivo si distingue per l’impiego di materiali resistenti, tecnologie avanzate e dettagli di design unici, come le finiture Summit Gold e i motivi topografici che esaltano il legame con l’esplorazione e la natura. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)