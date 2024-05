Jeep e Juve festeggiano la Coppa Italia 2024

(Adnkronos) – Quindicesima Coppa Italia per la Juventus, nelle dodici stagioni di sponsorizzazione da parte di Jeep, il Club bianconero ha vinto ben 19 titoli. Un binomio quello tra Jeep e Juventus che risale alla stagione 2012 – 2013. A partire dal quell’anno, il logo del Marchio specialistico è presente sulle divise bianconere. Nel corso di questi anni, Jeep ha lanciato numerosi nuovi modelli. Nel 2014 nello stabilimento di Melfi veniva prodotta la prima Renegade, small SUV

disegnato negli USA e venduto in oltre 100 nazioni nel mondo. Sempre nel 2014 debutta la Cherokee.

Nel 2017 avviene il lancio della Compass, modello che ridefinisce gli standard della categoria dei B-SUV. Nel 2018 arriva la rinnovata Wrangler mentre nel 2020, Jeep muove i primi passi verso l’elettrificazione grazie alla tecnologia 4xe Plug-in introdotta su Renegade e Compass.

Accanto a questa preziosa e utile novità, nel 2022 debutta la tecnologia e-hybrid, nel 2024 le Renegade e Compass sono soggette a un restyling con il lancio del MY24. Rappresenta uno dei modelli di maggior successo, la Avenger dapprima è stata proposta con la sola alimentazione elettrica successivamente anche in versione termica e nella variante e-hybrid. Cresce l’attesa per la 4xe, configurazione che ha raccolto dall’esordio numerosi riconoscimenti dalla stampa internazionale. Nel corso dei prossimi mesi ci saranno novità anche per la Gladiator, previsto anche per il pick-up americano, l’alimentazione 4xe Plug-in hybrid. Si completerà così, un primo passo importante verso l’elettrificazione totale della gamma. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)