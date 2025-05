La nuova generazione di camperisti

(Adnkronos) – Il camper non è più solo il sogno di pensionati in cerca di libertà su quattro ruote. Oggi è il simbolo di una nuova generazione di viaggiatori giovani, romantici, eco-consapevoli e con una chiara priorità: vivere esperienze autentiche. I giovani vogliono svegliarsi con vista mare, cucinare sotto le stelle, decidere la destinazione giorno per giorno. Niente orari, niente check-in, niente vacanze preconfezionate. Questo è quello che emerge secondo Yescapa, la piattaforma leader in Europa per la condivisione di camper e van. Nel 2024, oltre la metà degli utenti italiani di Yescapa (54%) ha tra i 25 e i 34 anni, in crescita rispetto al 50% del 2023. Questi nuovi viaggiatori preferiscono esperienze a contatto con la natura, fughe romantiche e itinerari liberi da vincoli, dove a guidare è il desiderio di esplorare e rallentare. Non sorprende che le coppie rappresentino oggi il 51% degli utenti, contro il 41% dell’anno precedente. “I giovani italiani non vogliono semplicemente ‘andare in vacanza’. Vogliono vivere. Scoprire. Condividere. La van life risponde perfettamente a questo bisogno di libertà e connessione con la natura”, afferma Luca Galli, Country Manager di Yescapa. “È un movimento culturale prima che turistico.”

I campervan, che sono veicoli più compatti e maneggevoli, rappresentano oggi il 37% delle richieste su Yescapa, seguiti dai camper mansardati (28%). A sceglierli sono utenti attivi e dinamici, attratti dalla cultura vanlife, dalla possibilità di viaggiare in modo flessibile e dal desiderio di ridurre il proprio impatto ambientale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)