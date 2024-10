Leapmotor debutta al Salone Mondiale Dell’Auto di Parigi

(Adnkronos) –

Leapmotor è presente per la prima volta al Salone Mondiale dell’Auto di Parigi. Debutta su scala mondiale la nuova Leapmotor B10, un C-SUV che competerà sul mercato a livello globale insieme alla C10, SUV elettrico di segmento C, caratterizzato da una dotazione full. Anteprima mondiale anche per la C16, modello che per la prima volta viene svelato al pubblico europeo. Riflettori puntati anche sulla T03, una vettura elettrica compatta da segmento A, ideale per gli spostamenti in città, ma con un ampio spazio interno. Lunga 4,915 metri, nasce sulla piattaforma ad alta tensione a 800V per una potenza di ricarica fino a 180 kW.

Leapmotor International, la joint-venture nata dalla partnership tra Leapmotor e Stellantis, con quote azionarie rispettivamente del 49% e 51%, procede a gonfie vele. Le tappe fondamentali stabilite nella roadmap, sono quelle di accelerare e ampliare le vendite di prodotti tecnologici a prezzi contenuti, al di fuori del mercato cinese. Obiettivi che sono stati raggiunti in meno di un anno dalla costituzione della nuova joint-venture e che sono stati realizzati in concomitanza con l’investimento da parte di Stellantis di 1,5 miliardi di euro finalizzata all’acquisizione di circa il 21% di Leapmotor. Entro la fine del 2024 sono previste le aperture di ben 350 punti vendita in tutta Europa. Nel corso dei prossimi anni, Leapmotor lancerà un modello nuovo all’anno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)