MINI John Cooper Works 2025: potenza, innovazione e design sportivo

(Adnkronos) – La nuova gamma MINI John Cooper Works 2025 porta il DNA da pista del marchio in cinque declinazioni ad alte prestazioni: Hatch 3 porte, Cabrio, Countryman ALL4, All-Electric e Aceman elettrica. Una famiglia compatta ma ampia per gusti diversi, unita da settaggi di telaio agili e da un design che parla motorsport. Le radici JCW affondano nelle MINI che sconvolsero il Rally di Monte Carlo negli anni Sessanta e nel recente risultato alla 24 Ore del Nurburgring, eredità sportiva che vive in ogni dettaglio della nuova generazione. Le versioni termiche Hatch e Cabrio adottano il 2.0 TwinPower Turbo da 231 CV e 380 Nm: 0-100 km/h in 6,1 s per la chiusa e 6,4 s per la decappottabile, che apre la capote in 18 s fino a 30 km/h. Velocità massime: 250 e 245 km/h. Il cambio a doppia frizione esalta il suo DNA sportivo. Al vertice la Countryman ALL4: 300 CV (221 kW), 400 Nm, trazione integrale e 250 km/h di punta. Presenti anche avanzati sistemi di assistenza alla guida con ADAS di livello 2. Debutto elettrico per la All-Electric MINI JCW e per la JCW Aceman: 258 CV (190 kW) e 350 Nm subito disponibili, electric boost di +20 kW, 0-100 in 5,9 s e 6,4 s, 200 km/h di punta. Batterie da 54,2 kWh lordi: fino a 371 km e 355 km WLTP. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)