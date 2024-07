Nel primo semestre 2024 MG conferma il grande successo sul mercato italiano

(Adnkronos) –

MG segna un importante risultato in Italia in termini di vendita vetture, sono ben 21.323 le vendite totali. Nel primo semestre ottiene un +50% rispetto lo scorso anno 2023 e un 2,5% di quota di mercato. Tutti i modelli sono andati bene, in particolare MG ZS leader dei B SUV a benzina. La MG3 Hybrid+ sta riscuotendo un buon successo come anche l'ottima performance per la MG4 che si riconferma tra le prime cinque vetture EV vendute in Italia nei segmenti B+C.

Andrea Bartolomeo, Country Manager MG e Vice President SAIC Motor Italy ha espresso così la sua soddisfazione:” Sono molto orgoglioso dei risultati che stiamo raggiungendo. Dal ritorno sul mercato sono già più di 60.200 i clienti che hanno scelto le nostre auto. Un risultato incredibile in poco più di tre anni. Siamo un’organizzazione giovane, un team molto coeso unito da motivazione ed entusiasmo. Questi gli ingredienti, insieme a una gamma di prodotti di qualità, che ci stanno dando soddisfazioni incredibili. Abbiamo iniziato con grande slancio l’anno in cui l’iconico brand britannico che rappresentiamo raggiunge i cento anni di storia. MG continua a essere il brand automobilistico con la maggiore crescita sul mercato e noi ce la mettiamo tutta per mantenere SAIC Motor Italy al primo posto tra le filiali MG dell’Unione Europea.”

